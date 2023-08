Zehn Feuerwehren bekämpften Wohnhaus-Brand

Feuerwehr-Großeinsatz im Murtal: Am späten Mittwochnachmittag stand in Seckau ein Wohnhaus in Flammen. Zehn Feuerwehren waren mehrere Stunden im Einsatz und mussten den Dachstuhl öffnen, um den Brandherd zu bekämpfen. Verletzt wurde niemand, die Brandursache ist noch unklar.