So soll Oligarchen-Geld die Ukraine aufbauen

Russland soll zahlen. So lautet in der EU das Motto für den Wiederaufbau der Ukraine. Die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union haben bisher insgesamt rund 200 Milliarden Euro der russischen Zentralbank eingefroren (zusammen mit den anderen G-7-Ländern sind es rund 300 Milliarden Euro), dazu kommen blockierte Vermögenswerte von Oligarchen in Höhe von 24,1 Milliarden Euro.