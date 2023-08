Verbund schockt seine Kunden mit höherem Gas-Preis

Kündigung und neuer Vertrag auf einmal geschickt

Vom Verbund heißt es auf „Krone“-Anfrage, dass es stimmt, dass der Tarif eingestellt wird und Tausende Kunden davon betroffen sind. „Es ist immer seltsam, wenn Kündigung und neuer Vertrag auf einmal geschickt werden. Das ist aber Standard für alle Kunden, die den auslaufenden Gastarif haben, nur so sind wir rechtlich abgesichert“, so Unternehmenssprecher Florian Seidl, der selbst als Kunde den Brief mit dem neuen Vertragsangebot bekommen hat.