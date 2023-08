Radlader stürzte am Rohrberg über Abhang hinab

In Innsbrucker Klinik geflogen

Der Radlader kippte zur Seite weg, überschlug sich mehrmals und stürzte ab. „Bedingt durch den Fahrzeugüberschlag gingen sämtliche Scheiben der Fahrerkabine zu Bruch“, erklären die Beamten. Während des Absturzes wurde der Arm des Lenkers zwischen der Fahrerkabinentür und der Umrahmung eingeklemmt. Von einer Passantin, die den Absturz beobachten konnte, wurde die Rettungskette in Gang gesetzt. Der Verunfallte konnte sich selbständig aus seinem Fahrzeug befreien. Nach der notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Mann mit schweren Verletzungen am rechten Arm via Notarzthubschrauber Heli 4 in die Universitätsklinik nach Innsbruck geflogen. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.