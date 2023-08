Wenn Erwachsene an „Kinderkrankheiten“ leiden

Von „Kinderkrankheiten“ zu sprechen, ist daher auch nicht ganz richtig, wie Prim. Univ.-Prof. Dr. Reinhold Kerbl betont, der die Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde am LKH Hochsteiermark in Leoben leitet. „Diese werden umgangssprachlich nur deshalb so bezeichnet, weil sie häufig bei den Jüngsten auftreten“, erklärt der Facharzt.