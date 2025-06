Bergekran-Unfall: Kollision nach Formel-2-Rennen

Spektakulärer Zwischenfall nach dem Formel-2-Rennen in Spielberg: Beim Abtransport krachte ein Bergekran in eine Überkopfbande direkt über der Rennstrecke. Zum Glück wurde nach ersten Informationen niemand verletzt. Die Schäden an und neben der Strecke wirbeln den Zeitplan leicht durcheinander.