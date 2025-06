Marko: „Jetzt wechseln, würde keinen Sinn machen“

„Jetzt zu wechseln, würde überhaupt keinen Sinn machen“

Marko: „Ihm fehlt das Selbstvertrauen. Da müssen wir uns was überlegen, wie wir den stabilisieren, damit er über das ganze Wochenende seine Leistung bringt, die er teilweise im Training zeigt.“ Ob der Sitz von Tsunoda bei Red Bull wackelt? „Die Summer der Negativereignisse macht’s nicht besser“, so Marko. „Der Speed ist ja da, das sehen wir in den freien Trainings. Nur es geht darum, auch in Drucksituationen die Leistung zu bringen. Jetzt den Fahrer zu wechseln, würde überhaupt keinen Sinn machen.“