Kanzler will Haslauer als Koordinator – der zögert

Komplexe Verwaltungsreform auf den Weg bringen

Das erklärte Ziel: Drei Projektgruppen sollen bis spätestens Ende 2026 entsprechende Reformvorschläge in Sachen Bildung, Gesundheit und Energie erarbeiten. Der Salzburger soll vor allem in der Verwaltungsvereinfachung zwischen Bund, Ländern und Gemeinden den Ton angeben. Nach 21 Jahren an der Landesspitze besitzt Haslauer die notwendige Seniorität und Expertise, um eine so schwierige Reform auf den Weg zu bringen. Auch SPÖ und NEOS sollen schon ihre Zustimmung zu dieser Idee, Haslauer zum Reform-Koordinator zu ernennen, gegeben haben.