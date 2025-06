Gas-Alarm mitten in der Stadt: Hauptplatz gesperrt

Verpuffung und Rauch bei der Synagoge in Stadtschlaining hatten am Sonntag eine dramatische Kettenreaktion zur Folge. Ein vermeintlicher Dachstuhlbrand entpuppte sich als Fehlalarm. „Vor Ort stellte sich rasch heraus, dass es sich nicht um einen Brand handelt, sondern um einen gefährlichen Zwischenfall mit Kohlenmonoxid in der Kanalisation. Über ein Fallrohr war Rauch ausgetreten, wodurch der Eindruck eines Dachstuhlbrandes entstanden ist, insbesondere aufgrund der Nähe zur Synagoge“, teilt das Bezirksfeuerwehrkommando Oberwart mit.