Mit 94 Jahren: Erstes F1-Podium für Ecclestone

„Etwas Besonderes“

Ecclestone hatte nach anderen Funktionen in der Formel 1 rund 40 Jahre lang die kommerziellen Agenden der Motorsport-Königsklasse geleitet, ehe er 2017 abgesetzt wurde. „Es war auch toll, dabei zu sein, denn auch wenn es seltsam klingt: Das war tatsächlich das erste Mal in fast 70 Jahren in diesem Sport, dass ich auf dem Podium stand. Das war also auch etwas Besonderes“, so Ecclestone.