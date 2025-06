Positive Bilanz für das Mega-Event in Spielberg

Bevor sich am Red Bull Ring in Spielberg am Sonntag endgültig alles um die Königsklasse des Motorsports drehte, standen mittags noch die Männer und Frauen neben der Strecke im Mittelpunkt. Nach dem Rennen der Formel 2 stand ein Fahrzeug im Kiesbett und musste von einem Bergekran abtransportiert werden. Dabei kam es zu einem unglücklichen Zwischenfall: Bei der Abfahrt dürfte der Kran den mechanischen Arm nicht rechtzeitig eingezogen und damit eine Werbebande touchiert haben. Diese krachte auf die Strecke und musste von Track-Marshalls und Feuerwehr mühseligst entfernt werden. Die tapferen Helferlein machten einen Top-Job, bis auf eine kleine Verzögerung im Zeitplan und den Blechschaden passierte praktisch nichts.