Jetzt kommen wieder viel mehr Flüchtlinge ins Land

Weniger Soldaten und Polizisten für Einsätze an der Grenze, doch die Zahl der Aufgriffe steigt weiter. Ein neuer Höhepunkt ist erreicht. Schon jetzt sind die Beamten in Sorge über einen noch stärkeren Zustrom an Migranten. Aus Schlepperkreisen sickern geheime Informationen durch.