Opposition: „Das ist politische Kindesweglegung!“

FPÖ-Chef Markus Abwerzger spricht von „politischer Kindesweglegung“ - es klinge so, als wäre Mattle erst seit Oktober 2022 politisch aktiv. Mattle sei am Tiwag-Desaster vielmehr mitschuldig. „Er soll jetzt keine politische Kindesweglegung betreiben, denn er war Tiwag-Aufsichtsratsvorsitzender in einer Zeit, wo sich die dramatische Entwicklung am Strommarkt längst abgezeichnet hat“, sagt Abwerzger, der vermutet, dass Mattle auch über die drohende GemNova-Misere Bescheid wusste.