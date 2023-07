Finanzdebakel: Sanierung von Matrei „auf Schiene“

Auch die letzten Gläubiger stimmten nun zu

Am Mittwoch berichtete das Land, dass alle Lieferantengläubiger mittlerweile dem Tilgungsplan zugestimmt hätten. Zuletzt waren noch die Unterschriften von fünf Gläubigern ausständig gewesen. „In Matrei in Osttirol haben wir am Beginn der Periode eine Gemeinde auf finanziellen Abwegen vorgefunden und gemeinsam mit dem Bürgermeister und dem Gemeinderat eine Entschuldung in die Wege geleitet“, erinnerte Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP).