Um seine Kunst streiten sich die starken Männer

Gschmackige Burger, kühles Bier, Feuer- und Musikshows, Sport vom Feinsten - das alles bietet die Austrian Bowl, das Finale der heimischen Football-Liga, Jahr für Jahr! Dass sich die starken Männer am Samstag ab 19 Uhr in St. Pölten aber auch um Kunst streiten, ist einem Wolf und in gewisser Weise auch Schockrocker Marilyn Manson zu verdanken.