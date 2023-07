Kanzlergattin wagt sich in Aluweste zu Festspielen

Hommage an die Voest

Was zunächst wie eine wandelnde Rettungsdecke aussah, entpuppte sich erst bei näherer Betrachtung als Kanzlergattin. Sogar in den Weitwinkel-Aufnahmen der Zuschauerreihen war Katharina Nehammer damit einwandfrei erkennbar. Die Sonne war zwar stark, doch den Schutzanzug eines Hochofen-Arbeiters hätte es nicht gebraucht.