Die Festspiele als durchaus harte Talente-Schmiede

Christina Gansch (33) und Manuel Günther (38) sind Paradebeispiele dafür. Beide haben vor ein paar Jahren am „Young Singers Project“ teilgenommen. Heute treten sie in internationalen Produktionen auf. So zeigte Manuel Günther sein breites Repertoire unter anderem an der Bayerischen Staatsoper in München und dem Théâtre des Champs-Élysées in Paris. Für Christina Gansch folgten Engagements an der Mailänder Scala, der San Francisco Opera und dem Royal Opera House in London.