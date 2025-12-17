„Das ist für uns eine echte Herzensangelegenheit“

Wenn sich winkende Schulklassen und neugierige Passanten vor einer Glashütte versammeln, dann kann das nur eines bedeuten: Das „Ö3-Weihnachtswunder“ ist zurück – und zwar diesmal am Kapitelplatz mitten in Salzburg. Die „Krone“ traf das Moderatoren-Trio um Tina Ritschl, Andi Knoll und Philipp Hansa bei ihrem Einzug.
Zum 12. Mal heißt es nun schon „Sie spenden – wir senden“, und zwar diesmal auf dem schönen Kapitelplatz in Salzburg. Fünf Tage, oder 120 Stunden lang, werden aus der gläsernen Wunschhütte, gegen eine Spende, Liederwünsche erfüllt. Diesen Wünschen sind keine Grenzen gesetzt, von Mozart über Weihnachtssongs bis Volbeat, alles wird gespielt. Die Gesamtsumme geht, wie jedes Jahr, an den Licht ins Dunkel Soforthilfefonds für Familien in Not.
Ritschl, Hansa und Knoll als Dream Team
Vieles ist gleich geblieben, doch das heurige Moderatoren-Trio gab es so noch nie: Tina Ritschl, Philipp Hansa und Andi Knoll bilden das Dream Team des diesjährigen Weihnachtswunders und zeigen sich top motiviert und voller Vorfreude. Ob da auch ein bisschen Lampenfieber mitschwingt? Hansa ist gelassen: „Bin ich nervös? Nein. Ist die Vorfreude riesig? Ja.“
Das bestätigen auch die Kollegen, und so schwärmt auch Andi Knoll, der schon bei der Premiere 2014 mitmoderiert hat: „Das ist die spannendste und coolste Radiosendung, die noch dazu so einen wichtigen und coolen Spendenzweck hat.“ Die Tage, bevor es richtig losgeht, vergleicht er mit der Wartezeit auf das Christkind: „Für uns ist das Weihnachtswunder die Showtreppe zur Bescherung.“
Mehr als ein Beruf, eine Herzensangelegenheit
Tina Ritschl ist zum dritten Mal dabei und fasst zusammen: „Für uns alle drei ist das mehr als nur ein Beruf oder ein Job. Es ist auch eine echte Herzensangelegenheit, weil wir in diesen 120 Stunden Familien in Not in Österreich helfen.“ Und wie sie helfen! Denn vergangenes Jahr wurde eine Rekordsumme von 5,486.812 Euro erreicht.
Dafür wird auch auf einiges verzichtet. In der Vorratskammer der Moderatoren befindet sich vor allem Wasser, Kaffee und Tee, am „Speiseplan“ stehen Smoothies und Suppe. Damit werde in der Zeit vor Weihnachten noch gefastet, allgemein sei das Essen aber absolut zweitrangig, so Hansa. Um für Ordnung zu sorgen, sind die Vorräte beschriftet – erinnert fast an eine Wohngemeinschaft.
„Alles soll sehr spartanisch sein“
Dazu passend ist auch die Schlafsituation: In einem Container, ein bisschen versteckt vor dem großen Trubel, befinden sich zwei Stockbetten, daneben Sanitäranlagen mit Klos und Duschen. „Alles soll sehr spartanisch sein und kein Luxus. Den einzigen Luxus, den wir uns leisten, ist, eine tolle Radiosendung zu machen“, erzählt Knoll, der mit Ohrenstöpsel ausgestattet ist, um trotzdem gut schlafen zu können.
Für Weihnachtserledigungen bleibt den drei Moderatoren ab jetzt keine Zeit mehr. Aus dem Studio geht es am 24. direkt zur Bescherung nach Hause – und das verständlicherweise ziemlich müde. „Letztes Jahr wollte ich unter dem Tisch den Hund streicheln. Ich habe mich zu ihm gelegt und bin neben ihm eingeschlafen“, erzählt Ritschl lachend.
Keine Weihnachtspullover, dafür ein neues Instrument
In den vergangenen Jahren war Knoll oft mit Weihnachtspullovern ausgestattet, diemal aber nicht. Stattdessen hat er ein neues Instrument im Gepäck. Welches das ist, hat er noch nicht verraten: „Ich habe bis jetzt auf diesem Instrument 30 Sekunden gespielt. Und ich kann es nicht. Es ist ähnlich majestätisch wie Blockflöte.“
Zum Glück müssen Fans auf die Lüftung dieses Geheimnisses nicht mehr lange warten. Am Freitag, dem 19.12., um 10:00 geht es los – und dann heißt es 120 Stunden Vollgas geben, Geschichten erzählen, Spenden sammeln und dem musikalischen Talent des Andi Knoll lauschen.
