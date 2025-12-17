„Das ist für uns eine echte Herzensangelegenheit“

Mehr als ein Beruf, eine Herzensangelegenheit

Tina Ritschl ist zum dritten Mal dabei und fasst zusammen: „Für uns alle drei ist das mehr als nur ein Beruf oder ein Job. Es ist auch eine echte Herzensangelegenheit, weil wir in diesen 120 Stunden Familien in Not in Österreich helfen.“ Und wie sie helfen! Denn vergangenes Jahr wurde eine Rekordsumme von 5,486.812 Euro erreicht.