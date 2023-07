EU-Kommissionspräsidentin bei Festspielen zu Gast

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) haben sich am Donnerstagvormittag vor der Eröffnung der diesjährigen Salzburger Festspiele zu einem gemeinsamen Arbeitsgespräch getroffen. Auf der Agenda standen laut einer Information des Bundeskanzleramts Themen wie Migration bzw. aktuelle europäische Vorhaben. Am Nachmittag soll Nehammer in Salzburg noch auf Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen treffen.