Salzburger Festspielstart lässt Kassen klingeln

Sommer 2022 hat die Latte bereits hochgelegt

Zumindest seit Anfang dieser Woche lässt der Startschuss des Kulturspektakels die Kassen auch andernorts in der Altstadt hörbar klingeln. „Man merkt das, wenn die speziellen Festspielgäste mit ihrem Essen in kürzester Zeit fertig sein wollen, um die nächste Vorstellung zu erwischen“, weiß Marco, ein Kellner aus dem Zwettler’s. Während Christina von der Luxus-Accessoire-Marke Montblanc am Alten Markt noch von normaler Kundenfrequenz spricht, hatten in der Getreidegasse bei Kirchtag Schirme gestern drei Personen alle sechs Hände voll zu tun. Und: „Mit den Festspielgästen wird pro Einkauf spürbar mehr Geld ausgegeben“, erzählt Marie-Theres Kirchtag.