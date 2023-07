Kranken gekündigt, und auf Urlaubsgeld „vergessen“

Fast drei Jahre arbeitete Herr G. (Name geändert) als Schankhilfe in einem Gastrobetrieb im Inneren Salzkammergut. Als er schwer erkrankte, meldete er sich sofort beim Arbeitgeber krank. Noch im Krankenstand kündigte die Firma den Mann, sie hielt sich aber nicht an die gesetzliche Kündigungsfrist. Der Mann wandte sich mit der Endabrechnung zur Überprüfung an die Arbeiterkammer.