Aineck: Am Gipfel des Öko-Glücks

Behutsame Begleiterin auf all diesen beherzten Wegen zum großen Ökoziel ist Elmedina Hanak — und das im wahrsten Sinne des Wortes. Denn die junge Frau ist den Gästen als behutsame Wanderbegleiterin zur Seite gestellt, bringt jeden auf den Gipfel und legt ihre Touren auf Wunsch auch so früh an, dass in lichten Gipfelhöhen in den Sonnenaufgang eingetaucht werden kann.