Sogar im Gesundheitswesen steigt Arbeitslosigkeit

Alle Altersstufen betroffen

Diese Erfahrung machen aktuell vor allem auch junge Menschen in Niederösterreich. Im Alterssegment bis 24 Jahre stieg die Arbeitslosigkeit im April nämlich mit einem Plus von 7,5 Prozent am meisten an. Betroffen sind allerdings alle Altersstufen. Und Frauen mit einer Zunahme von 6,3 Prozent stärker als Männer mit plus 4,3 Prozent.