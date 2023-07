„Soziale Medien nicht Ursache für Konflikte“

Auf Social Media kann jeder frei seine Meinungen äußern und Informationen publizieren, ob faktisch richtig oder nicht. „Jetzt ziehen empörende, polarisierende Inhalte natürlich viel eher Aufmerksamkeit an, als es eine nuancierte, wissenschaftliche Stellungnahme tut“, so Metzler, die am Complexity Science Hub (CSH) in Wien arbeitet.