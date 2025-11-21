Eine rasante Fahrt mit Ahnenbesuch und Tanzparty

In seinem Projekt „Sounds from the Ancestors“ führen die Pfade in Zeit und Raum jedoch deutlich tiefer in die Geschichte – in archaische Rhythmen, spirituelle Sphären, Rhythm & Blues und sehr beschwingt auch in lateinamerikanische Gefilde. Bei all dem geht Garrett seinen eigenen Weg und nimmt die Impulse auf, um sie neu oder auch anders zu deuten.