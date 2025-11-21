Vorteilswelt
Sexy Urlaubs-Selfie

Welches Model posiert da halb nackt vorm Spiegel?

Society International
21.11.2025 13:39
Sie machte erst kürzlich Urlaub in Tirol, jetzt posiert sie im Urlaub in Rio halb nackt vorm ...
Sie machte erst kürzlich Urlaub in Tirol, jetzt posiert sie im Urlaub in Rio halb nackt vorm Spiegel. Aber um welche Model-Schönheit handelt es sich hier?(Bild: instagram.com/rosiehw)

Sie zählt zu den Schönsten der Schönen, ist mit einem Hollywood-Actionhelden verheiratet und war erst kürzlich in Österreich zu Gast. Aber welche Beauty verwöhnte ihre Fans jetzt mit einem Halb-nackt-Selfie aus dem Urlaub?

0 Kommentare

Es ist niemand Geringeres als Rosie Huntington-Whiteley! Die Britin hatte erst vor Kurzem noch in Tirol Urlaub gemacht und die traumhafte Bergkulisse genossen, bevor sie dieser Tage nach Brasilien jettete.

Bikini-Wetter in Rio
In Rio de Janeiro gab es für die Ehefrau von Jason Statham nun jede Menge Sonnenschein und ein tolles Bikini-Wetter. Weshalb sich Huntington-Whiteley in ihrem neuesten Posting nicht nur im sexy Badeanzug mit XXL-Cut-out zeigte, sondern eben auch fast nackt vorm Spiegel knipste.

Klicken Sie sich hier durch die Bildergalerie von Rosie Huntington-Whiteley, in der auch das Halb-nackt-Selfie der Beauty zu finden ist:

Für den sexy Urlaubsschnappschuss band sich die 38-Jährige lediglich ein Handtuch um die Hüften, während sie ihren freien Arm um ihr Dekolleté schlang. Viel Haut – und noch mehr Bauchmuskeln – gab es aber dennoch zu sehen.

Lesen Sie auch:
Rosie Huntington-Whiteley lässt ihre Fans von den Tiroler Bergen träumen.
Luxus-Urlaub in Bergen
Rosie Huntington-Whiteley genießt Auszeit in Tirol
06.11.2025

Fans schickten zahlreiche Herzchen
Die Bilderreihe, in der sich neben dem freizügigen Selfie noch weitere Wow-Fotos versteckten, kommentierte das Topmodel lediglich mit den Worten: „Rio, du hast mein Herz gestohlen!“ Von den Fans gab es für die wirklich atemberaubenden Urlaubs-Eindrücke jedenfalls jede Menge Herzchen.

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
