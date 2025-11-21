Welches Model posiert da halb nackt vorm Spiegel?

Sie zählt zu den Schönsten der Schönen, ist mit einem Hollywood-Actionhelden verheiratet und war erst kürzlich in Österreich zu Gast. Aber welche Beauty verwöhnte ihre Fans jetzt mit einem Halb-nackt-Selfie aus dem Urlaub?
Es ist niemand Geringeres als Rosie Huntington-Whiteley! Die Britin hatte erst vor Kurzem noch in Tirol Urlaub gemacht und die traumhafte Bergkulisse genossen, bevor sie dieser Tage nach Brasilien jettete.
Bikini-Wetter in Rio
In Rio de Janeiro gab es für die Ehefrau von Jason Statham nun jede Menge Sonnenschein und ein tolles Bikini-Wetter. Weshalb sich Huntington-Whiteley in ihrem neuesten Posting nicht nur im sexy Badeanzug mit XXL-Cut-out zeigte, sondern eben auch fast nackt vorm Spiegel knipste.
Klicken Sie sich hier durch die Bildergalerie von Rosie Huntington-Whiteley, in der auch das Halb-nackt-Selfie der Beauty zu finden ist:
Für den sexy Urlaubsschnappschuss band sich die 38-Jährige lediglich ein Handtuch um die Hüften, während sie ihren freien Arm um ihr Dekolleté schlang. Viel Haut – und noch mehr Bauchmuskeln – gab es aber dennoch zu sehen.
Fans schickten zahlreiche Herzchen
Die Bilderreihe, in der sich neben dem freizügigen Selfie noch weitere Wow-Fotos versteckten, kommentierte das Topmodel lediglich mit den Worten: „Rio, du hast mein Herz gestohlen!“ Von den Fans gab es für die wirklich atemberaubenden Urlaubs-Eindrücke jedenfalls jede Menge Herzchen.
