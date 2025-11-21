Sohn randalierte und tobte vor Wohnung der Eltern

Volltrunken und überaus aggressiv: Diese explosive Mischung hat am Donnerstag kurz vor Mittag zu einem Polizeieinsatz im Wiener Bezirk Floridsdorf geführt. In der Hauptrolle: ein 28-Jähriger, der vor der Wohnung seiner Eltern randalierte und sie mit dem Umbringen bedrohte ...
Die Szenen spielten sich im Stiegenhaus eines Mehrparteienhauses ab. Das lautstarke Toben des sichtlich betrunkenen Mannes rief eine Nachbarin auf den Plan, die die Polizei alarmierte. Beamte trafen den Rumänen wenig später an, er war von Scherben umringt. Mehrere Flaschen alkoholischer Getränke waren zerbrochen worden.
Tür mit Fäusten traktiert
Das Eintreffen der Polizei hielt den Betrunkenen aber nicht davon ab, weiterhin zu randalieren. Er hämmerte mit Fäusten an die Wohnungstür seiner Eltern und drohte, sie umbringen zu wollen.
„Der 28-Jährige wurde in weiterer Folge vorläufig festgenommen. Ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot wurden ausgesprochen“, berichtete Polizeisprecherin Julia Schick. Der Verdächtige hatte 2,9 Promille intus. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht.
