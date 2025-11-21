Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tatort Keplerplatz

Nächste Festnahme nach blutigem Messerraub in Wien

Wien
21.11.2025 13:46

Geschlagen, mit einem Messer verletzt und ausgeraubt: Nach einem gewaltsamen Überfall auf einen 25 Jahre alten Mann beim Wiener Keplerplatz im Oktober hat es einen Ermittlungserfolg gegeben. Die Polizei konnte einen weiteren mutmaßlichen Angreifer festnehmen. Der erst 17-Jährige hat offenbar noch weit mehr auf dem Kerbholz.

0 Kommentare

Das Opfer war am Abend des 10. Oktober in der Waffenverbotszone von einer Gruppe junger Männer umzingelt und angegriffen worden. Die Täter schlugen auf das Opfer ein, stachen ihm mit einem Messer in den Fuß und raubten ihn aus – 150 Euro erbeuteten sie. 

Drei Tatverdächtige – ein Syrer (19), ein Algerier (21) und ein Marokkaner (29) – konnten gleich nach der Tat nach kurzer Flucht gefasst werden, die zwei übrigen Beteiligten flüchten. 

Lesen Sie auch:
In Waffenverbotszone:
Von Räubern umzingelt und mit Messer verletzt
12.10.2025
Nächste Festnahme nach einem blutigen Überfall in der Waffenverbotszone am Keplerplatz in Wien
Nächste Festnahme nach einem blutigen Überfall in der Waffenverbotszone am Keplerplatz in Wien(Bild: Andi Schiel)

Weitere Messerattacke
Den Ermittlern gelang es, einen der beiden Gesuchten nun dingfest zu machen und festzunehmen. Für den 17-jährigen Syrer klickten am 10. November die Handschellen. Doch nicht nur wegen des Überfalls auf den 25-Jährigen wird gegen ihn ermittelt. Der Jugendliche soll auch einen gleichaltrigen Burschen mit einem Messer verletzt haben, teilte die Polizei am Freitag mit. 

Keiner der bislang Festgenommenen zeigt sich bisher geständig. 

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
3° / 3°
Symbol bedeckt
Wien 11. Simmering
3° / 3°
Symbol bedeckt
Wien 14. Penzing
2° / 2°
Symbol bedeckt
Wien 19. Döbling
2° / 3°
Symbol bedeckt
Wien 21. Floridsdorf
2° / 3°
Symbol bedeckt

krone.tv

In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Ausbruch des Semeru
Hier rast tödlicher pyroklastischer Strom zu Tal
Adrian (5) und seine Geschwister stoppten den Autodieb.
Prügelten auf ihn ein
USA: Kinder stoppten flüchtenden Autodieb
Symbolbild
Mit Messern bewaffnet
D: Polizei schießt gehörlose Zwölfjährige nieder
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Nach 28 Jahren: Österreich endlich wieder bei WM!
177.578 mal gelesen
Michael Gregoritsch scheint’s kaum fassen zu können: Dank seines Treffers zum 1:1 im ...
Oberösterreich
Nach Millionen-Pleite ist ein Neustart geplant
154.900 mal gelesen
Das Triforêt-Resort in Hinterstoder erlebt turbulente Tage mit vielen Wendungen.
Ausland
Elon Musk in Panik: „Italien verschwindet“
120.866 mal gelesen
Musk verfügt über ein Vermögen von etwa 500 Milliarden US-Dollar und ist damit der reichste ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
Warum Kiew US-Friedensplan nicht annehmen kann
662 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dürfte von den Zugeständnissen, die er für den ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Wien
Tatort Keplerplatz
Nächste Festnahme nach blutigem Messerraub in Wien
Jubiläumsspektakel!
Roncalli feiert 50 Jahre mit großer Tournee!
Volltrunken, aggressiv
Sohn randalierte und tobte vor Wohnung der Eltern
Störung in Simmering
Nach Wärme-Blackout in Wien: Schaden behoben
Mehr Kontrollen
Sperrmüll-Ärger: Leser entsetzt über Zustände
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf