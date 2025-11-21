Nächste Festnahme nach blutigem Messerraub in Wien

Weitere Messerattacke

Den Ermittlern gelang es, einen der beiden Gesuchten nun dingfest zu machen und festzunehmen. Für den 17-jährigen Syrer klickten am 10. November die Handschellen. Doch nicht nur wegen des Überfalls auf den 25-Jährigen wird gegen ihn ermittelt. Der Jugendliche soll auch einen gleichaltrigen Burschen mit einem Messer verletzt haben, teilte die Polizei am Freitag mit.