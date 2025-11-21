Benko: „Funktioniert noch wie zu Kaisers Zeiten“

Benko erklärt der Richterin in weiterer Folge wörtlich: „De facto sind die Ermittlungstätigkeiten zum Erliegen gekommen. Ein sehr gutes Beispiel ist, wenn Sie sich den Fortführungsantrag der WKStA vom Juli ansehen, hat sie informiert, dass im Zusammenhang mit dem Unterfaktum Waffen zwei Abschlussberichte vorliegen, die zeitnahe einer Enderledigung zugeführt werden würden. Das war vor 3,5 Monaten, aber dazu gibt es nach wie vor keine Enderledigung, obwohl es auch im Zusammenhang mit den Waffen keine weiteren Ermittlungstätigkeiten gab. Da gibt es so viele Themen. Das, was ich einfach sagen möchte, ist, dass die fast zehn Monate in U-Haft als Unbescholtener, noch dazu, wo ich mich von Monat zu Monat schwerer verteidigen kann, weil der Umfang des Akts immer tiefer und enormer wird. Es ist nicht bewerkstelligbar und insofern ist das Thema Verhältnismäßigkeit und die Tatsache, dass es definitiv keine Waffengleichheit gibt – ich habe nach wie vor keinen Zugang zu historischen E-Mails. Ich habe keine Möglichkeit, mich mit historischen Dokumenten frei zu beweisen.“