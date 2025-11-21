Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Horrorunfall im Schnee

Panik-Sprung aus Führerhaus, dann von Lkw erfasst!

Tirol
21.11.2025 13:55
Gegen 7 Uhr kam es am Zirler Berg zum Unfall. Die B177 war auch am Nachmittag noch gesperrt.
Gegen 7 Uhr kam es am Zirler Berg zum Unfall. Die B177 war auch am Nachmittag noch gesperrt.(Bild: FF Zirl, Krone KREATIV)

Es sind schreckliche und spektakuläre Details, die nach dem schweren Lkw-Unfall Freitagfrüh am Zirler Berg in Tirol jetzt ans Licht kamen. Man kann durchaus von einem Wunder sprechen, dass es im Schneetreiben keinen Toten gab. Denn einen vermeintlich lebensrettenden Sprung aus dem Führerhaus hätte ein Lkw-Fahrer, auf den ein anderer Schwertransporter zurutschte, beinahe mit dem Leben bezahlt.

0 Kommentare

Freitag, 13.30 Uhr: Der Zirler Berg, der steilste Abschnitt der B177 Seefelder Straße, ist immer noch komplett gesperrt. Zu diesem Zeitpunkt bereits seit sechseinhalb Stunden durchgängig!

Gegen 7 Uhr war es im unteren Teil im Gemeindegebiet von Zirl zu einem schweren Lkw-Unfall gekommen, der beinahe in einer Katastrophe geendet hätte. Zu diesem Zeitpunkt herrschte dichtes Schneetreiben, die Fahrbahn war weiß, matschig – und vor allem rutschig! Ein 47-jähriger Deutscher war mit einem Lkw bergwärts unterwegs, als er plötzlich hängen blieb.

Zwischen Fels und anderem Lkw durchgerutscht
Zeitgleich kam ein anderer Schwertransporter von oben – auch dieser hatte mit den winterlichen Bedingungen zu kämpfen. Und dann passierte es: Der Lkw, der von einem Ukrainer (27) gelenkt wurde, geriet ins Rutschen. „Dem jungen Lenker gelang es noch, den Transporter irgendwie zwischen der dortigen Felswand und dem hängengebliebenen Lkw durchzumanövrieren“, schildert die Polizei den dramatischen Unfallhergang.

Zitat Icon

Er wollte sein Fahrzeug durch die Beifahrertür verlassen und wurde dabei vom vorbeirutschenden Lkw erfasst, mehrere Meter mitgerissen und  schwer verletzt.

Die Ermittler

Entscheidung mit fatalen Folgen
Der deutsche Lkw-Lenker, der den talwärts rutschenden Schwertransporter direkt auf sich zukommen sah, hatte in Panik eine Entscheidung getroffen, die er fast mit dem Leben bezahlt hätte. „Er wollte sein Fahrzeug durch die Beifahrertür verlassen und wurde dabei vom vorbeirutschenden Lkw erfasst, mehrere Meter mitgerissen und dadurch schwer verletzt“, so die Ermittler.

Der Lkw des Ukrainers krachte etwas weiter unten dann mit voller Wucht gegen eine Leitschiene, die ein Abstürzen verhinderte. Davor hatte der Lastwagen noch einen Kleintransporter touchiert. 

Der schwer verletzte Deutsche wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Der Ukrainer und der Lenker des Kleintransporters blieben unverletzt. 

Lesen Sie auch:
Am Zirler Berg ereigneten sich in der Früh und in der Nacht schwere Unfälle.
Teils nur mit Ketten
Wieder Schnee: Unfälle, Verletzte und Totalsperren
21.11.2025

Dauer der Sperre weiterhin unklar
Die B177 bzw. der Zirler Berg bleiben bis auf Weiteres gesperrt. Der Streckenabschnitt konnte aus Sicherheitsgründen noch nicht freigegeben werden, da die Leiteinrichtungen schwer in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Diese müssten nun erst von einer Spezialfirma repariert werden, hieß es von der Verkehrspolizei auf „Krone“-Nachfrage. Die Dauer der Sperre lasse sich derzeit noch nicht seriös abschätzen.

Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Tirol
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Ausbruch des Semeru
Hier rast tödlicher pyroklastischer Strom zu Tal
Adrian (5) und seine Geschwister stoppten den Autodieb.
Prügelten auf ihn ein
USA: Kinder stoppten flüchtenden Autodieb
Symbolbild
Mit Messern bewaffnet
D: Polizei schießt gehörlose Zwölfjährige nieder
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Nach 28 Jahren: Österreich endlich wieder bei WM!
177.578 mal gelesen
Michael Gregoritsch scheint’s kaum fassen zu können: Dank seines Treffers zum 1:1 im ...
Oberösterreich
Nach Millionen-Pleite ist ein Neustart geplant
154.900 mal gelesen
Das Triforêt-Resort in Hinterstoder erlebt turbulente Tage mit vielen Wendungen.
Ausland
Elon Musk in Panik: „Italien verschwindet“
120.866 mal gelesen
Musk verfügt über ein Vermögen von etwa 500 Milliarden US-Dollar und ist damit der reichste ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
Warum Kiew US-Friedensplan nicht annehmen kann
662 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dürfte von den Zugeständnissen, die er für den ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf