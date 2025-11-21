Panik-Sprung aus Führerhaus, dann von Lkw erfasst!

Es sind schreckliche und spektakuläre Details, die nach dem schweren Lkw-Unfall Freitagfrüh am Zirler Berg in Tirol jetzt ans Licht kamen. Man kann durchaus von einem Wunder sprechen, dass es im Schneetreiben keinen Toten gab. Denn einen vermeintlich lebensrettenden Sprung aus dem Führerhaus hätte ein Lkw-Fahrer, auf den ein anderer Schwertransporter zurutschte, beinahe mit dem Leben bezahlt.