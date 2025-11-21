Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

FC Red Bull Salzburg

Letsch: „Wir sind vor ihnen gewarnt!“

Red Bull Salzburg
21.11.2025 13:45
Salzburg-Trainer Thomas Letsch
Salzburg-Trainer Thomas Letsch(Bild: APA/ERWIN SCHERIAU)

Der FC Red Bull Salzburg ist seit sechs Bundesligaspielen ohne Niederlage. Diese Serie wollen die Mannen von Cheftrainer Thomas Letsch auch am Sonntag (14.30, live auf Sky und im Krone.at-Liveticker) gegen die WSG Tirol fortsetzen. In den vergangenen beiden Spielen tat man sich gegen die „Kristallbuam“ allerdings schwer.

0 Kommentare

„Man kann das Spiel am Sonntag natürlich mit jenem im Cup vergleichen. Auch das Spiel in der Liga ist ja noch nicht lange her. Die WSG hat uns zuletzt ein bissl überrascht, wie sie es gegen den Ball gemacht haben“, gab Red Bull Salzburgs Cheftrainer Thomas Letsch vor dem neuerlichen Aufeinandertreffen in der Fußball-Bundesliga zu.

„Wir haben beide Spiele gewonnen, mussten im Cup (Sieg nach Verlängerung) aber zittern. Wir sind daher gewarnt! Unsere Sinne sind geschärft, wir wollen uns auch diesmal durchsetzen und mit einem Dreier in den Block starten.“

Lesen Sie auch:
Gegen Ernst Tanner wurden schwere Vorwürfe erhoben.
In der MLS
Nach Rassismusvorwürfen wurde Ex-Bulle beurlaubt
20.11.2025

Konate trainiert wieder voll mit
Ab sofort kann der Deutsche wieder auf die Dienste von Valentin Sulzbacher zurückgreifen, der seine Verletzung auskuriert hat und wieder spielfit ist. Wie die „Krone“ bereits berichtete, rückt auch ein Comeback von Karim Konate näher.

„Das kann ich bestätigen, er trainiert wieder mit der Mannschaft. Das ist sehr erfreulich“, meinte Letsch, der sich optimistisch zeigte, dass der Ivorer „noch im Laufe dieses Jahres auf dem Spielberichtsbogen auftaucht.“

Lesen Sie auch:
Oliver Lukic
Dauerhaft in Taxham
Zweite Chance für Toptalent von Red Bull Salzburg
19.11.2025

Vorerst muss Konate noch passen – wie Takumu Kawamura (Knie), John Mellberg (Knie), Karim Onisiwo (Becken) und Christian Zawieschitzky (Rücken). Oliver Lukic, der wieder in Taxham trainiert, ist gesperrt.

Porträt von Christoph Nister
Christoph Nister
Porträt von Sebastian Steinbichler
Sebastian Steinbichler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Folge von Freitag
Gemeinsame Bewegung vertreibt Kummer und Sorgen
Lob vom Ex-Präsidenten
Uli Hoeneß: „Das tut dem ganzen FC Bayern gut!“
WM-Vorrundengruppe:
Mexiko, Italien, Curacao! Krone nennt Wunschgegner
Krone Sport-News
Thiem über Davis Cup ++ Raptors nicht zu stoppen
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Nach 28 Jahren: Österreich endlich wieder bei WM!
177.578 mal gelesen
Michael Gregoritsch scheint’s kaum fassen zu können: Dank seines Treffers zum 1:1 im ...
Oberösterreich
Nach Millionen-Pleite ist ein Neustart geplant
154.900 mal gelesen
Das Triforêt-Resort in Hinterstoder erlebt turbulente Tage mit vielen Wendungen.
Ausland
Elon Musk in Panik: „Italien verschwindet“
120.866 mal gelesen
Musk verfügt über ein Vermögen von etwa 500 Milliarden US-Dollar und ist damit der reichste ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
Warum Kiew US-Friedensplan nicht annehmen kann
662 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dürfte von den Zugeständnissen, die er für den ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf