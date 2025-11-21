Letsch: „Wir sind vor ihnen gewarnt!“

Der FC Red Bull Salzburg ist seit sechs Bundesligaspielen ohne Niederlage. Diese Serie wollen die Mannen von Cheftrainer Thomas Letsch auch am Sonntag (14.30, live auf Sky und im Krone.at-Liveticker) gegen die WSG Tirol fortsetzen. In den vergangenen beiden Spielen tat man sich gegen die „Kristallbuam“ allerdings schwer.
„Man kann das Spiel am Sonntag natürlich mit jenem im Cup vergleichen. Auch das Spiel in der Liga ist ja noch nicht lange her. Die WSG hat uns zuletzt ein bissl überrascht, wie sie es gegen den Ball gemacht haben“, gab Red Bull Salzburgs Cheftrainer Thomas Letsch vor dem neuerlichen Aufeinandertreffen in der Fußball-Bundesliga zu.
„Wir haben beide Spiele gewonnen, mussten im Cup (Sieg nach Verlängerung) aber zittern. Wir sind daher gewarnt! Unsere Sinne sind geschärft, wir wollen uns auch diesmal durchsetzen und mit einem Dreier in den Block starten.“
Konate trainiert wieder voll mit
Ab sofort kann der Deutsche wieder auf die Dienste von Valentin Sulzbacher zurückgreifen, der seine Verletzung auskuriert hat und wieder spielfit ist. Wie die „Krone“ bereits berichtete, rückt auch ein Comeback von Karim Konate näher.
„Das kann ich bestätigen, er trainiert wieder mit der Mannschaft. Das ist sehr erfreulich“, meinte Letsch, der sich optimistisch zeigte, dass der Ivorer „noch im Laufe dieses Jahres auf dem Spielberichtsbogen auftaucht.“
Vorerst muss Konate noch passen – wie Takumu Kawamura (Knie), John Mellberg (Knie), Karim Onisiwo (Becken) und Christian Zawieschitzky (Rücken). Oliver Lukic, der wieder in Taxham trainiert, ist gesperrt.
