SOS Kinderdorf entschädigte 179 Menschen

„Die meisten Fälle sind historisch“, sagte die Sprecherin. Seit den 2000er-Jahren sei die Zahl deutlich rückläufig. „Ich bin mir sicher, es gibt eine Dunkelziffer“, gab der neue Aufsichtsratsvorsitzende Friedrich Santner zu bedenken. Er ermutigte alle Betroffenen, „sich zu melden“. Das kann zum Beispiel anonym über eine Whistleblowing-Plattform, persönlich bei einer der sechs unabhängigen Ombudsstellen in Österreich oder über die regionalen Anlaufstellen für volljährige ehemals Betreute sein.