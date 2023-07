NÖ-Sanitätsstab beriet sich über Krisenerfahrungen

„Die Geschwindigkeit, mit welcher sich das Virus ab dem Zeitpunkt der ersten Meldung in China über die Welt ausbreitete, machte ein rasches und konsequentes Handeln in Form eines eigenen Krisenstabes erforderlich“, blickte die Landesrätin zurück. Unter der Leitung von Sanitätsdirektorin Dr. Irmgard Lechner trat das Gremium am 26. Februar 2020 zur ersten Corona-Sitzung zusammen.