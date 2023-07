Immer mehr E-Autos fahren auf heimischen Straßen

E-Autos vermehrt im ländlichen Raum

Wobei die Verteilung über das größte Bundesland doch einigermaßen erstaunlich ist: Denn nicht in Ballungszentren mit kurzen Wegen ist der Anteil der Stromfahrzeuge am höchsten, sondern eher in ländlichen Regionen. So machen sie im Bezirk Zwettl 20,5 Prozent, in der benachbarten Region um Waidhofen an der Thaya 19,4 Prozent aller Neuanmeldungen aus. Betrachtet man freilich die absoluten Zahlen, hat der Bezirk Mödling mit seiner hohen Unternehmensdichte die Nase vorn. Denn nach wie vor spielen Firmen beim Einsatz von Elektroautos eine wichtige Rolle. Für Lisa Mosshammer vom Verkehrsclub (VCÖ) ist das jedoch kein Nachteil: „Je mehr Betriebe E-Autos anschaffen, umso mehr kommen auch in den für private Haushalte relevanteren Gebrauchtwagenmarkt.“