Geisterfahrt endete erst nach drei Kilometern

Gab Fehlverhalten zu

Die 47-jährige Geisterfahrerin aus Tschechien hielt nach der Tunnelausfahrt in der Betriebsumkehr „Pernau SÜD“ an, wurde dort von einer entgegenkommenden Polizeistreife in Empfang genommen. Bei der Befragung gab sie ihr Fehlverhalten sofort zu. Insgesamt war sie rund drei Kilometer in die falsche Richtung unterwegs.