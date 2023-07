Microlino: So fährt sich die Isetta der Neuzeit

Alles sehr einfach gestaltet

Das Interieur wirkt rudimentär, aber das war ja schon in der Isetta so. Die hatte aber immerhin ein Radio. Wer im Microlino Musik hören will, klemmt sein Handy in die Halterung und verbindet es via Bluetooth mit der Box, die in einem seitlichen Fach steckt und dort auch geladen wird. Oder verzichtet ganz, denn es wird von selbst laut, sobald man fährt. Das Getriebe sirrt vernehmlich. Und störend. Außerdem klappert gefühlt alles.