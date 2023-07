Tritte für Polizist: Frau wollte zu ihrem Liebsten

„Ich war in meiner Emotion“

Nun musste sich die Frau wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt, schwerer Körperverletzung sowie Verleumdung vor Gericht in St. Pölten verantworten. Die Angeklagte bekannte sich teilweise schuldig. „Ich wollte doch nur zu meinem Mann. Sie haben ihn einfach eingesperrt“, so die 38-Jährige mit zittriger Stimme und Tränen in den Augen. Die Situation sei einfach eskaliert. Sie habe in purer Verzweiflung gehandelt. Laut Zeugen jedoch äußerst aggressiv, sodass sogar ihr T-Shirt daran glauben musste. Bis auf den BH entblößt, hielt sie dann doch inne. „Ich wollte nur meinem Mann sehen“, wiederholt die 38-Jährige.