Sekt-Orange am Steuer - 2,28 Promille!

Bei Kontrollen im Gebiet der Stadt Salzburg führte die Polizei von Mittwoch auf Donnerstag verstärkte Kontrollen durch. Eine der 32 Anzeigen wird den Beamten aber wohl länger in Erinnerung bleiben. Eine Frau kam während einer Kontrolle auf die Polizisten zu und erzählte von einem angeblichen Unfall, der sich zugetragen haben soll. Ein unbekannter Lenker sei an ihr Auto angefahren und habe in weiterer Folge Fahrerflucht begangen.