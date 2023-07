Einsatzkräfte kämpften in NÖ gegen Flammeninferno

Sirenen heulten Mittwochnacht in den Bezirken Melk und Scheibbs (NÖ). Warum? In Steingrub bei Texing im Bezirk Melk stand eine Halle eines holzverarbeitenden Betriebes plötzlich in Vollbrand. Elf Feuerwehren mit 246 Einsatzkräften mussten gegen das Flammeninferno ankämpfen - dabei wurde auch ein Feuerwehrmann verletzt.