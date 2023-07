Präsident warnt vor Zerbrechen der Gesellschaft

„Wir dürfen uns nicht daran gewöhnen, dass wieder von einem ,wir‘ und ,den anderen‘ gesprochen wird.“ Der Staatschef lehnte sich in diesem Zusammenhang auch an jene Formulierungen von Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) an, der in einem „profil“-Interview vor „brandgefährlichen“ Aussagen warnte, wenn Niederösterreichs Landeshauptfrau Johann Mikl-Leitner betone, „die große Mehrheit der Normaldenkenden“, bzw. „die Anliegen der normal denkenden breiten Mitte der Bevölkerung“ zu vertreten.