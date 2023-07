ÖVP-Kritik an Koglers „radikaler Formulierung“

Mehr Zusammenhalt, weniger Spaltung

Kogler hatte in seiner Kritik nachgelegt und sich an die Sprache in Deutschland und Italien der 1920er- und 1930er-Jahre erinnert gefühlt. „Die Einteilung in Normale, nicht Normale und Abnormale, die führt ins Unglück“, so der Grünen-Chef und Vizekanzler.