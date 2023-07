Kogler schärft nach: „Das führt ins Unglück“

Große Baustelle Klimaschutz: „Wir arbeiten daran“

Neben diesem Aufregerthema wurde auch über die zahlreichen Baustellen der Koalition gesprochen - unter anderem den lückenhaften Klimaplan der Bundesregierung. Um die Emissions-Vorgaben der EU im Rahmen des „Fit for 55“-Plans zu erfüllen, müsste Österreich deutlich mehr CO2-Ausstoß reduzieren. Das ist dem Grünen-Chef durchaus bewusst, dennoch pochte er in der „ZiB 2“ darauf, dass punkto Klimaschutz keine Vorgängerregierung so viel auf den Weg gebracht hätte wie die amtierende. Außerdem arbeite man ja weiteren wichtigen Projekten in dem Bereich.