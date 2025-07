Nach 70 Jahren wieder Brut von Zwergsumpfhuhn

Das Zwergsumpfhuhn lebt besonders versteckt und zählt zu den am stärksten gefährdeten Vogelarten in Europa. Brutnachweise sind daher in der Regel schwierig zu erbringen. Im Burgenland war dies bisher erst einmal der Fall: 1955. Nach sieben Jahrzehnten Pause gibt es wieder eine Erfolgsmeldung. Laut BirdLife Österreich gelang es dem jungen Ornithologen Jakob Vratny in enger Zusammenarbeit mit dem Nationalpark mithilfe von Kamerafallen, nun gleich drei Bruten zu dokumentieren.