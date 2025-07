Voestalpine hofft im Zollstreit auf Quotenregelung

Stellungnahme nächste Woche

„Es ist vollkommen unklar, was jetzt kommt – wir können jetzt nicht herumspekulieren“, erklärte der Konzernsprecher. „Diese Quotenregelung ist angekündigt, aber wir kennen keine Details und können nicht sagen, was die Auswirkungen sind.“ Voestalpine-Konzernchef Herbert Eibensteiner werde daher erst nächste Woche bei der Vorlage der Quartalszahlen dazu Stellung nehmen. Die Ergebnisse des ersten Quartals im Geschäftsjahr 2025/26 (per Ende März) werden am 6. August bekanntgegeben.