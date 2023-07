Frankreich lockert Preisbremse: Strom wird teuer

In ganz Europa waren im vergangenen Jahr die Strompreise nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine sprunghaft in die Höhe geschnellt. Ursache waren unter anderem Einfuhrbeschränkungen von Gas aus Russland. In Frankreich trieben zusätzlich Probleme des staatliche Energieversorgers EDF mit Atomkraftwerken die Preise an.