Kroatien - Das Land für Feinschmecker

In der herbstlichen Erntezeit verwandelt sich Kroatien in ein Land der Fülle und der Feste. Es ist eine Zeit des Genusses und des Feierns, eine Zeit, in der man auf Trüffeljagd geht, Kastanien sammelt, und an der Weinlese teilnimmt. Besonders reizvoll ist die Möglichkeit, Olivenhaine während der Erntezeit zu besuchen. Als Ikone der mediterranen Kultur ist das Olivenöl seit Jahrhunderten ein fester Bestandteil der kroatischen Küche und eines der wichtigsten Produkte des Landes. Istrien, Kvarner und Dalmatien sind nur einige der Regionen, in denen dieses goldene Öl produziert wird.