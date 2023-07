Händler greifen Mercedes wegen Luxus-Strategie an

„Das Beste oder nichts“ ist bekanntlich der Wahlspruch der Marke mit dem Stern, doch liest man die Aussagen in dem Brief, den die unabhängige Mercedes-Fanseite mercedes-fans.de zitiert, ist es in den Augen der Verfasser damit nicht allzu weit her. Es mangele an Produktqualität, dafür seien die Preise zu hoch, als Folge seien die Auftragsbücher nicht so voll, wie sie sein sollten. Die Händler befürchten, „dass der Hersteller den deutschen Markt mit Vollgas gegen die Wand steuert.“