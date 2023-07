Wenn Weiz musikalisch zu New Orleans wird

Wie es klingt, wenn sich das oststeirische Weiz in den schwülen Süden der USA verwandelt? Das kann man am 12. August beim Dixie- & Swingfestival mit allen Sinnen erfahren. Da steht nämlich das große New-Orleans-Straßenfest auf dem Programm und bietet nicht nur den guten alten Jazz der 1920er- bis 1950er-Jahre an allen Ecken und Enden, sondern auch Tanzflächen, auf denen der ausgelassene Lindy Hop selbst den Nichttänzern in die Beine fährt. 15 Bands sind im Einsatz, um Weiz in eine Stadt der Musik zu verwandeln. Und natürlich kommt auch die Kulinarik nicht zu kurz.