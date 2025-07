Kriminalfall gelöst: Beim Bügeln Täter überführt

Pärchen am Donaukanal überfallen

Dabei standen zwei Männer im Verdacht, am 5. Oktober 2024 gegen 3 Uhr in der Früh am Donaukanal von einem jungen Paar Bargeld gefordert zu haben. Als dieses sich weigerte, zerbrach einer der Täter eine Bierflasche und attackierte die beiden. Der 22-jährige Mann stellte sich schützend vor seine gleichaltrige Partnerin und wurde dabei am linken Unterarm verletzt. Sein Komplize entriss indessen der geschockten jungen Frau Geldbörse und Handy.