Fingerspitze per Post an Macron geschickt

Finger gehörte dem Absender

Die Justiz nahm daraufhin Ermittlungen wegen der Drohung mit einem Verbrechen auf, teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag in Paris mit. Schnell konnte ermittelt werden, dass der Finger dem Absender der makaberen Sendung gehört. Der Mann war aktenkundig, da er schon länger unter psychologischen Problemen leide, berichtete „Le Parisien“. Der Verdächtige in eine Psychatrie eingewiesen.